Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:18, 16 июня 2026СпортЭксклюзив

В России отреагировали на приглашение футбольной сборной на турнир ФИФА

Депутат Свищев назвал приглашение ФИФА сборной России на турнир хорошим шагом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anne-Marie Sorvin / Imagn Images / Reuters

Если Международная федерация футбола (ФИФА) действительно пригласила детскую сборную России на международный турнир в США, то это хороший шаг, убежден депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ФИФА позвала детскую сборную России на международный турнир в США. Речь идет о соревнованиях среди детей в возрасте до 15 лет, которые пройдут в сентябре.

«Если это действительно так, то это хороший первый шаг для того, чтобы все-таки вернуть нашу страну в футбольную семью. Конечно, это только начало. Я думаю, ФИФА плавно и с минимальными скандалами хочет вернуть нас в команду. Наверное, будет сначала 15, потом 17 и так далее, но это все равно шаг, и если он действительно состоится, то главное — не останавливаться на месте. Поэтому мы приветствуем это решение, но я осторожно к этому отношусь. Мы много раз слышали подобные заявления от руководителя ФИФА, а воз и ныне там, потому что после них следует агрессивная реакция некоторых стран, и футболисты откатываются назад. Надеюсь, в этот раз такого не произойдет», — прокомментировал депутат.

В настоящий момент в Канаде, США и Мексике проходит взрослый чемпионат мира. Сборная России не принимает участия в турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году.

До этого сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 36-го на 35-е место.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путина Зеленским на саммит G7

    Авиакомпания сдала россиянина полиции из-за смены кресла в полете и вызвала споры в сети

    Россиянам напомнили о компенсации за ремонт машины из-за ямы на дороге

    В российском городе перенесли день сдачи ОГЭ из-за БПЛА

    Трамп похвалил власти Ирана

    Мужчинам старше 40 лет порекомендовали сделать изменение в рационе

    Российский комбат раскрыл особенность поведения бойцов ВСУ в Константиновке

    Цены на нефть упали до минимума за три месяца

    Криштиану Роналду приехал на чемпионат мира с бриллиантовой серьгой

    Маленький мальчик заметил смертельно опасную змею в детском саду и спас других детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok