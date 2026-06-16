В России отреагировали на приглашение футбольной сборной на турнир ФИФА

Депутат Свищев назвал приглашение ФИФА сборной России на турнир хорошим шагом

Если Международная федерация футбола (ФИФА) действительно пригласила детскую сборную России на международный турнир в США, то это хороший шаг, убежден депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ФИФА позвала детскую сборную России на международный турнир в США. Речь идет о соревнованиях среди детей в возрасте до 15 лет, которые пройдут в сентябре.

«Если это действительно так, то это хороший первый шаг для того, чтобы все-таки вернуть нашу страну в футбольную семью. Конечно, это только начало. Я думаю, ФИФА плавно и с минимальными скандалами хочет вернуть нас в команду. Наверное, будет сначала 15, потом 17 и так далее, но это все равно шаг, и если он действительно состоится, то главное — не останавливаться на месте. Поэтому мы приветствуем это решение, но я осторожно к этому отношусь. Мы много раз слышали подобные заявления от руководителя ФИФА, а воз и ныне там, потому что после них следует агрессивная реакция некоторых стран, и футболисты откатываются назад. Надеюсь, в этот раз такого не произойдет», — прокомментировал депутат.

В настоящий момент в Канаде, США и Мексике проходит взрослый чемпионат мира. Сборная России не принимает участия в турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году.

До этого сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 36-го на 35-е место.

