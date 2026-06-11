Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 36-го на 35-е место

Сборная России поднялась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Подопечные Валерия Карпина поднялись с 36-го на 35-е место. Им удалось обогнать сборную Польши.

За последние две недели россияне провели три товарищеских матча. 29 мая они уступили на выезде Египту со счетом 0:1. 5 июня они отправили три безответных мяча в ворота Буркина-Фасо, а 9-го числа обыграли сборную Тринидада и Тобаго (3:0). Последние две встречи прошли в Волгограде и Калининграде.

Ранее стало известно, что клиент букмекерской конторы выиграл почти 14 миллионов рублей, поставив на крупную победу россиян над Тринидадом и Тобаго. Игрок поставил 7,5 миллиона на то, что россияне выиграют с преимуществом от трех мячей, с коэффициентом 1,83.