Победа сборной России над Тринидадом и Тобаго принесла игроку почти 14 миллионов рублей

Клиент БК выиграл почти 14 миллионов рублей, поставив на разгромную победу сборной России

Клиент букмекерской конторы (БК) выиграл почти 14 миллионов рублей, поставив на товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Игрок поставил на разгромную победу сборной России от трех голов 7,5 миллиона рублей. Коэффициент на событие составил 1,83.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.

Сборная России завершила летний сбор. В двух предыдущих товарищеских матчах команда победила Буркина-Фасо (3:0) и проиграла Египту (0:1).