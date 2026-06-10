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19:52, 10 июня 2026Спорт

Победа сборной России над Тринидадом и Тобаго принесла игроку почти 14 миллионов рублей

Клиент БК выиграл почти 14 миллионов рублей, поставив на разгромную победу сборной России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы (БК) выиграл почти 14 миллионов рублей, поставив на товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Игрок поставил на разгромную победу сборной России от трех голов 7,5 миллиона рублей. Коэффициент на событие составил 1,83.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.

Сборная России завершила летний сбор. В двух предыдущих товарищеских матчах команда победила Буркина-Фасо (3:0) и проиграла Египту (0:1).

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