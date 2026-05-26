Инсульты во время секса участились в России

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

В России участились случаи инсультов во время секса. Об этом сообщает издание Shot в Telegram со ссылкой на врача-нейрохирурга Вячеслава Рака.

По данным Shot, около пяти процентов от общего числа инсультов в России происходят, когда человек занимается сексом. При этом врачи добавили, что за последние 10 лет нарушения мозгового кровообращения стали чаще происходить у людей в возрасте от 30 до 45 лет.

Как уточнил Рак, инсульт во время секса может произойти из-за того, что интимная близость является серьезной физической нагрузкой для организма.

Врач подчеркнул, что особенно нагрузки опасны для людей с врожденными патологиями, например, артериовенозной мальформацией сосудов головного мозга. Нейрохирург отметил, что это заболевание протекает бессимптомно, поэтому обезопасить себя можно только регулярными обследованиями.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк предупредила россиян об опасности жары для сердца. Врач посоветовала не появляться на улице в пик солнечной активности с 12 до 16 часов и не находиться под прямыми солнечными лучами дольше 15-20 минут подряд.

