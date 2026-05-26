01:50, 26 мая 2026

В Европе предрекли новый мощный удар по Киеву

L'AntiDiplomatico: Киев ожидают трудные времена после заявления МИД России
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Итальянское издание L’AntiDiplomatico опубликовало статью, в которой говорится, что Украину ожидают трудные времена на фоне заявления российского внешнеполитического ведомства о планах нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.

По мнению авторов материала, предупреждение Москвы носит беспрецедентный характер.

«Киевский режим готовится к трудным временам. Иностранцам рекомендуется покинуть страну. Украинцам рекомендуется держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели. На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар», — говорится в публикации.

Издание особо отмечает, что Россия не просто предупреждает Украину о неизбежном возмездии за теракт в Старобельске, но и напрямую обращается к гражданским.

«Что отличает это заявление от многих других, так это предупреждение гражданскому населению. Впервые в таком тоне МИД России призывает "иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть город"», — пишет автор.

22 мая Вооруженные силы Украины ударили по колледжу в Старобельске. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны разработать варианты ответа на атаку.

