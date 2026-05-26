Мужчина тайно снял на видео 652 женщины и оказался самым злостным вуайеристом страны

В Канаде мужчина попал под суд из-за подглядывания за 652 женщинами

В Канаде мужчина признал себя виновным в деле о подглядывании, жертвами которого стали 652 женщины и девушки. Об этом сообщает CBC.

Полиция называет это дело самым масштабным случаем вуайеризма в истории Канады. Житель города Саанича, остров Ванкувер, в течение длительного времени тайно снимал на видео женщин и девушек и оказался в суде. Следователям удалось идентифицировать всех 652 потерпевших.

Подсудимый полностью признал свою вину. Официальные представители правосудия отметили, что масштаб преступления не имеет аналогов в стране. Информация о том, каким именно способом велась съемка и где именно происходили инциденты, в материале не раскрывается. Дата вынесения приговора самому злостному вуайеристу страны пока не назначена. Местные правозащитные организации призвали к ужесточению наказания за подобные преступления.

Полиция также рекомендовала потенциальным жертвам обращаться за психологической помощью. Подробности дела будут обнародованы в ходе судебных слушаний. Ожидается, что приговор может стать прецедентом для аналогичных дел в будущем. Имя осужденного не разглашается по этическим соображениям, связанным с защитой личной жизни потерпевших.

Ранее в Японии учитель из префектуры Канагава получил два года тюрьмы за съемку фото и видео под юбками у школьниц. Выяснилось, что мужчина входил в группу из семи учителей-извращенцев, занимавшихся тем же самым.