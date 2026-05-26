Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 26 мая 2026Из жизни

Мужчина тайно снял на видео 652 женщины и оказался самым злостным вуайеристом страны

В Канаде мужчина попал под суд из-за подглядывания за 652 женщинами
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

В Канаде мужчина признал себя виновным в деле о подглядывании, жертвами которого стали 652 женщины и девушки. Об этом сообщает CBC.

Полиция называет это дело самым масштабным случаем вуайеризма в истории Канады. Житель города Саанича, остров Ванкувер, в течение длительного времени тайно снимал на видео женщин и девушек и оказался в суде. Следователям удалось идентифицировать всех 652 потерпевших.

Подсудимый полностью признал свою вину. Официальные представители правосудия отметили, что масштаб преступления не имеет аналогов в стране. Информация о том, каким именно способом велась съемка и где именно происходили инциденты, в материале не раскрывается. Дата вынесения приговора самому злостному вуайеристу страны пока не назначена. Местные правозащитные организации призвали к ужесточению наказания за подобные преступления.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Полиция также рекомендовала потенциальным жертвам обращаться за психологической помощью. Подробности дела будут обнародованы в ходе судебных слушаний. Ожидается, что приговор может стать прецедентом для аналогичных дел в будущем. Имя осужденного не разглашается по этическим соображениям, связанным с защитой личной жизни потерпевших.

Ранее в Японии учитель из префектуры Канагава получил два года тюрьмы за съемку фото и видео под юбками у школьниц. Выяснилось, что мужчина входил в группу из семи учителей-извращенцев, занимавшихся тем же самым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноябрь 2026-го». Зеленский назвал срок завершения конфликта с Россией и озвучил условие

    США ударили по Ирану

    Обсуждение кандидатуры Каллас для диалога с Россией оценили

    Мужчина тайно снял на видео 652 женщины и оказался самым злостным вуайеристом страны

    США рассказали о сбитом над озером Гурон НЛО

    Мужчина из ДНР рассказал об угрозах украинских «Белых ангелов» забрать его внучку

    В Европе предрекли новый мощный удар по Киеву

    Москвичей предупредили о появлении лжесотрудников городских поликлиник

    Болгарский депутат назвал огромную ошибку Софии по Украине

    Трамп выступил с резким заявлением по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok