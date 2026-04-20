Учитель-извращенец полгода снимал фото и видео под юбками у школьниц

В Японии учитель из префектуры Канагава получил два года тюрьмы за съемку фото и видео под юбками у школьниц. Об этом сообщает Japan Today.

За решеткой оказался 28-летний Кацуе Исикаве, работавший в школе в поселке Хаяма. Мужчину арестовали в сентябре 2025 года после того, как он снял фото под юбкой 14-летней девочки на эскалаторе железнодорожной станции. В ходе следствия выяснилось, что с июля по декабрь 2024 года учитель тайно снимал на камеру смартфона фото и видео под юбками у трех школьниц и распространял эти материалы в групповых чатах и социальных сетях. Более того, оказалось, что он входил в группу из семи учителей, которые занимались тем же самым.

Суд требовал, чтобы Исикаве выплатил компенсации семьям четверых пострадавших, но он заплатил родным только одной школьницы. После этого семьи потребовали для мужчины реального тюремного срока. «Мы будем жить в страхе, что эти фотографии будут распространяться в сети вечно», — заявила в суде мать одной из пострадавших.

В итоге Исикаве получил два года заключения. Еще двоих учителей из той же преступной группы приговорили к трехлетним срокам.

