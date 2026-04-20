02:01, 20 апреля 2026

Учитель-извращенец полгода снимал фото и видео под юбками у школьниц

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Suhaib Salem / Reuters

В Японии учитель из префектуры Канагава получил два года тюрьмы за съемку фото и видео под юбками у школьниц. Об этом сообщает Japan Today.

За решеткой оказался 28-летний Кацуе Исикаве, работавший в школе в поселке Хаяма. Мужчину арестовали в сентябре 2025 года после того, как он снял фото под юбкой 14-летней девочки на эскалаторе железнодорожной станции. В ходе следствия выяснилось, что с июля по декабрь 2024 года учитель тайно снимал на камеру смартфона фото и видео под юбками у трех школьниц и распространял эти материалы в групповых чатах и социальных сетях. Более того, оказалось, что он входил в группу из семи учителей, которые занимались тем же самым.

Суд требовал, чтобы Исикаве выплатил компенсации семьям четверых пострадавших, но он заплатил родным только одной школьницы. После этого семьи потребовали для мужчины реального тюремного срока. «Мы будем жить в страхе, что эти фотографии будут распространяться в сети вечно», — заявила в суде мать одной из пострадавших.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

В итоге Исикаве получил два года заключения. Еще двоих учителей из той же преступной группы приговорили к трехлетним срокам.

Ранее сообщалось, что в Японии разыскивают извращенца, который напал на школьницу на улице. Мужчина попытался стащить с нее штаны.

    «Бог хаоса» пролетит над Россией

    Ирландский журналист раскрыл унижение Зеленского

    Учитель-извращенец полгода снимал фото и видео под юбками у школьниц

    На Западе впечатлились «Надгробием» российской С-400

    Израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа

    В Москве закроют четыре станции метро

    Иран атаковал американские корабли

    Иран обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответить

    Американская группа осудила действия США на сцене Coachella

    Жители Украины увидели необычное небесное явление

    Все новости
