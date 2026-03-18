Извращенец попытался раздеть школьницу на улице

В Японии разыскивают извращенца, который напал на школьницу на улице и попытался стащить с нее штаны. Об этом пишет Japan Today.

Инцидент произошел в городе Саппоро, префектура Хоккайдо, в воскресенье, 15 марта. Девочка шла по безлюдной улице, когда к ней сзади подбежал молодой человек, схватил за талию и попытался стащить с нее штаны. Школьница благополучно отбилась от преступника, после чего он скрылся.

Юная японка добежала до дома и рассказала о случившемся родителям, которые вызвали полицию. Следователи установили, что извращенцу было около 20 лет, он был одет в темную одежду. В данный момент полицейские проверяют камеры наблюдения в районе, чтобы установить его личность.

Ранее в Японии арестовали мужчину, который шантажировал любителей делать тайные фото под юбками у девушек. При этом задержанный сам попался на том же преступлении.

