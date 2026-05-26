В Британии заявили о лежащем в руинах образе Нетаньяху

Unherd: Премьер-министр Израиля Нетаньяху стремительно теряет рейтинг

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремительно теряет рейтинг. Об этом сообщает британский портал Unherd.

«Он позиционировал себя как "заклинателя Америки", человека, обладающего уникальной способностью поддерживать хорошие отношения с Израилем как у президентов-демократов, так и у президентов-республиканцев. Этот образ теперь лежит в руинах», — говорится в статье.

По данным портала, в настоящее время ЦАХАЛ функционирует на износ, финансирования не хватает. Также отмечается, что «военная авантюра» против Тегерана полностью провалилась и оттолкнула большую часть американской общественности и ее поддержки.

Ранее высокопоставленные израильские источники поделились, что премьер-министр Израиля расстроился из-за приближающегося перемирия США и Ирана. По их словам, Нетаньяху особенно обеспокоен тем, что «практически не может повлиять» на американского президента Дональда Трампа.