04:00, 26 мая 2026Бывший СССР

Армия России практически выбила ВСУ из еще одного населенного пункта

ТАСС: ВС России практически выбили ВСУ из Воздвижевки в Запорожской области
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Армия России практически выбила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в населенном пункте Воздвижевка в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Из Воздвижевки противник практически выбит», — заявил собеседник агентства, добавив, что в селе идет дозачистка.

До этого стало известно, что соединения первой танковой армии российской группировки войск (ГВ) «Запад» освободили населенный пункт Боровая в Харьковской области.

Также под контроль России бойцами ГВ «Север» взято село Покаляное и село Бочково, которое выполняло роль форпоста ВСУ на северном берегу реки Волчья.

