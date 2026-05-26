Армия России практически выбила ВСУ из еще одного населенного пункта

ТАСС: ВС России практически выбили ВСУ из Воздвижевки в Запорожской области

Армия России практически выбила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в населенном пункте Воздвижевка в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Из Воздвижевки противник практически выбит», — заявил собеседник агентства, добавив, что в селе идет дозачистка.

До этого стало известно, что соединения первой танковой армии российской группировки войск (ГВ) «Запад» освободили населенный пункт Боровая в Харьковской области.

Также под контроль России бойцами ГВ «Север» взято село Покаляное и село Бочково, которое выполняло роль форпоста ВСУ на северном берегу реки Волчья.