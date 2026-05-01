12:30, 1 мая 2026Россия

ВС России освободили Покаляное в Харьковской области

ВС России установили контроль над селом Покаляное Харьковской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Покаляное в Харьковской области. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Контроль над селом установили подразделения группировки войск «Север».

Ранее группировка войск «Север» освободила село Бочково, которое выполняло роль форпоста Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном берегу реки Волчья. В рамках операции по освобождению штурмовые подразделения выбили из населенного пункта 159-ю механизированную бригаду ВСУ.

