04:32, 26 мая 2026

Мирошник заявил об одном решении Украины после слов Москвы о Киеве

Марина Совина
Фото: Alina Smutko / Reuters

Западные технологи на Украине на фоне слов МИД России о предстоящих ударах по военным объектам в Киеве и центрам принятия решений запустили антикризисную пиар-кампанию. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, пишет ТАСС.

Так он оценил появившиеся в украинских СМИ рассуждения о боеспособности ракет «Орешник».

«Западные технологи в Киеве, отойдя от шока, в который их погрузили удары "Орешником", "Искандерами" и "Кинжалами", включили антикризисный пиар, дабы не только население, но — самое главное — западные спонсоры не утонули в депрессии», — уточнил дипломат.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал серьезно отнестись к предупреждению МИД России о продолжении ударов возмездия по Киеву. В ночь на 24 мая ВС РФ в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре поразила объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы. Массированный удар нанесен с использованием баллистических ракет «Орешник», аэробаллистических ракет «Искандер», гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

В ответ на это советник министра обороны Украины с позывным «Флэш» заявил, что в случае, если РФ «продолжит терроризировать Киев, предприятия и центры принятия решений», украинская сторона будет наносить очень сильные ответные удары.

