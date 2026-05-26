Голодный крокодил набросился на смотрителя зоопарка

В Нью-Йорке гавиаловый крокодил вцепился в руку сотруднику зоопарка

В США крокодил набросился на смотрителя зоопарка, который упал в вольер. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке днем 24 мая. Сотрудник питомника поскользнулся и упал во время уборки в вольере с крокодилами. Одна из рептилий сразу же бросилась на мужчину и вцепилась ему в левую руку. Пострадавший получил легкую травму, в больнице ему обработали рану и выписали в тот же день.

В администрации зоопарка заявили, что на сотрудника напал голодный гавиаловый крокодил. Эти рептилии водятся в Индонезии и Малайзии и считаются неопасными для людей из-за слишком узкого рыла. Тем не менее за последние 20 лет стало известно как минимум о трех смертельных нападениях гавиаловых крокодилов на людей.

