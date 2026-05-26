05:53, 26 мая 2026Экономика

Иран призвал готовиться к нефти по $200 за баррель

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари в соцсети X прокомментировал удары США по югу Ирана.

По его словам, пока Вашингтон продолжает свои «военные авантюры» на Ближнем Востоке и вблизи Ирана, о каком-либо соглашении не может быть и речи.

«Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по 200 долларов [за баррель]», — написал Зольфагари.

В ночь на 26 мая Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило телеканалу Fox News, что американские военные нанесли удары на юге Ирана. Уточняется, что действия предприняты в целях самообороны для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.

