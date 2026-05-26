В центре российского города провалилась дорога

В центре Хабаровска провалилась дорога

На пересечении Комсомольской улицы и Уссурийского бульвара в центре Хабаровска провалилась дорога. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что под Уссурийским бульваром бежит подземная река Плюснинка, которую менее ста лет назад заковали в бетон. При этом неподалеку также находится управление внешнего благоустройства и дорог администрации города.

Ранее в Новосибирске мусоровоз провалился в асфальт — дорожное покрытие разрушилось прямо под машиной. Автомобиль застрял в яме и попал на видео.