В центре российского города провалилась дорога

06:16, 26 мая 2026Россия

В центре Хабаровска провалилась дорога
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

На пересечении Комсомольской улицы и Уссурийского бульвара в центре Хабаровска провалилась дорога. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что под Уссурийским бульваром бежит подземная река Плюснинка, которую менее ста лет назад заковали в бетон. При этом неподалеку также находится управление внешнего благоустройства и дорог администрации города.

Ранее в Новосибирске мусоровоз провалился в асфальт — дорожное покрытие разрушилось прямо под машиной. Автомобиль застрял в яме и попал на видео.

