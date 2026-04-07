Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

В Новосибирске под мусоровозом рухнул асфальт, застрявшее авто сняли на видео

В Новосибирске мусоровоз провалился в асфальт — дорожное покрытие разрушилось прямо под машиной. Автомобиль застрял в яме и попал на видео, которое опубликовал региональный оператор в своем сообществе соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Октябрьской, рядом с домом номер 17. «Асфальт внезапно обрушился под спецтехникой при заезде во двор», — рассказали в компании.

Оператор уточнил, что габариты техники стандартные — такие же машины используют не только в Новосибирске, но и в других российских городах. На кадрах видно, как колеса авто провалились в образовавшуюся на дороге яму — выехать из нее многотонный мусоровоз не смог. Экипажу машины пришлось ждать техпомощь.

Ранее в Нальчике 70-летняя женщина провалилась в невидимую дыру в земле. Россиянка наступила на открытый канализационный люк, который, как оказалось, был прикрыт мусором.