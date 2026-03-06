Реклама

10:56, 6 марта 2026

Россиянка провалилась в невидимую дыру

В Нальчике 70-летняя женщина упала в присыпанный мусором канализационный люк
Платон Щукин
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Нальчике 70-летняя женщина провалилась в невидимую дыру в земле. Она наступила на открытый канализационный люк, который, как оказалось, был прикрыт мусором. Как сообщает «Комсомольская правда. Северный Кавказ», это произошло вечером 5 марта на улице Пушкина.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что проводится проверка. Подробностей о состоянии россиянки не приводится, сказано только, что ей оказывают медицинскую помощь.

Похожий случай произошел летом прошлого года в Каменске-Уральском. Тогда в канализационный люк, прикрытый куском картона, упал двухлетний ребенок. Он получил сотрясение мозга.

Весной аналогичный случай произошел в Спасске-Дальнем Приморского края. В колодец упала первоклассница — через коллектор была переброшена доска. Из люка девочку достали прохожие. А в Самаре в колодец провалилась девятилетняя девочка.

