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21:20, 17 апреля 2025Экономика

В российском городе школьница провалилась в колодец

В Спасске-Дальнем первоклассница провалилась в колодец по пути в школу
Полина Кислицына (Редактор)

В Спасске-Дальнем Приморского края первоклассница провалилась в колодец по пути в школу. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Цементной: девочка, которая шла в школу, наступила на доску, которой был прикрыт канализационный люк, и упала под землю с головой. Выбраться оттуда самостоятельно она не смогла. На крики ребенка пришли прохожие, которым удалось достать ребенка из колодца.

По факту случившегося прокуратура запустила проверку. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Накануне аналогичная ситуация произошла в Самаре. Вызволить девятилетнюю девочку с трехметровой глубины при помощи лестницы и альпинистского оборудования удалось спасателям.

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