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15:46, 16 апреля 2025Экономика

В российском городе ребенок провалился в трехметровый колодец

В Самаре девятилетняя девочка провалилась в трехметровый колодец
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Самаре девятилетний ребенок во время прогулки не заметил открытый канализационный люк и провалился. Внимание на ситуацию в российском городе обратили на портале «63.ru».

По информации источника, инцидент произошел во дворе заброшенного дома на улице Фасадной. В результате девятилетняя девочка оказалась на примерно трехметровой глубине. Выбраться из колодца самостоятельно у нее не получилось, понадобилась помощь спасателей, которые при помощи лестницы и альпинистского оборудования ребенка подняли на поверхность. Серьезных травм юная жительница Самары не получила, однако ее госпитализировали для обследования.

Ранее в апреле в Тюмени автобус с пассажирами провалился под асфальт. Людей удалось высадить из транспортного средства, а машину пришлось вытягивать из глубокой ямы.

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