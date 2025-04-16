В российском городе ребенок провалился в трехметровый колодец

В Самаре девятилетняя девочка провалилась в трехметровый колодец

В Самаре девятилетний ребенок во время прогулки не заметил открытый канализационный люк и провалился. Внимание на ситуацию в российском городе обратили на портале «63.ru».

По информации источника, инцидент произошел во дворе заброшенного дома на улице Фасадной. В результате девятилетняя девочка оказалась на примерно трехметровой глубине. Выбраться из колодца самостоятельно у нее не получилось, понадобилась помощь спасателей, которые при помощи лестницы и альпинистского оборудования ребенка подняли на поверхность. Серьезных травм юная жительница Самары не получила, однако ее госпитализировали для обследования.

Ранее в апреле в Тюмени автобус с пассажирами провалился под асфальт. Людей удалось высадить из транспортного средства, а машину пришлось вытягивать из глубокой ямы.