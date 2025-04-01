В российском городе автобус с пассажирами провалился под асфальт

В Тюмени автобус с пассажирами провалился под асфальт

В Тюмени автобус с пассажирами провалился под асфальт. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на очевидцев обратило издание URA.RU.

Инцидент произошел днем во вторник, 1 апреля, напротив дома, расположенного на Профсоюзной, 90. «На дороге образовалась глубокая яма. Туда провалился автобус. Людей всех высадили и его начали вытягивать оттуда», — поделились подробностями тюменцы. Позднее на месте прорыва асфальта выстроилась пробка из машин.

В региональной Госавтоинспекции журналистов заверили, что на месте уже работают специалисты. «Около 15 часов на улице Профсоюзная, 90 между улицами Республики и Ленина, провалилось дорожное полотно под автобусом 15 маршрута, автобус не поврежден, пострадавших нет», — заключил представитель ведомства.

В конце марта сообщалось, что в Новосибирске вместе со снегом «растаял» асфальт. Провал образовался под автомобилем каршеринга, у которого ушли в землю два боковых колеса.