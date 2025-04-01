Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:11, 1 апреля 2025Экономика

В российском городе автобус с пассажирами провалился под асфальт

В Тюмени автобус с пассажирами провалился под асфальт
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Тюмени автобус с пассажирами провалился под асфальт. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на очевидцев обратило издание URA.RU.

Инцидент произошел днем во вторник, 1 апреля, напротив дома, расположенного на Профсоюзной, 90. «На дороге образовалась глубокая яма. Туда провалился автобус. Людей всех высадили и его начали вытягивать оттуда», — поделились подробностями тюменцы. Позднее на месте прорыва асфальта выстроилась пробка из машин.

В региональной Госавтоинспекции журналистов заверили, что на месте уже работают специалисты. «Около 15 часов на улице Профсоюзная, 90 между улицами Республики и Ленина, провалилось дорожное полотно под автобусом 15 маршрута, автобус не поврежден, пострадавших нет», — заключил представитель ведомства.

В конце марта сообщалось, что в Новосибирске вместе со снегом «растаял» асфальт. Провал образовался под автомобилем каршеринга, у которого ушли в землю два боковых колеса.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

    Познер анонсировал новый проект на Первом канале

    Политика Трампа напугала путешественников

    Названо неожиданное последствие импортных пошлин на автомобили для США

    В России захотели ограничить выдачу банковских карт

    44-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном наряде спустя месяц после родов

    Пенсионер решил поплавать под водой в Индонезии и был найден бездыханным

    В России нашли средневековый подземный ход

    У экс-замглавы МЧС Краснодарского края изъяли активы на 360 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше