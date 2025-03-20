Асфальт «растаял» вместе со снегом в российском городе

Асфальт провалился после таяния снега в Новосибирске

Асфальт «растаял» вместе со снегом в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на Стартовой улице Ленинского района возле дома №4. Провал образовался под машиной каршеринга — у нее ушли в землю два боковых колеса. Никто не пострадал.

Ранее столицу Хакасии Абакан затопило после сильных дождей и резкого потепления. В городе вышли из строя светофоры, пешеходные переходы погрузились под воду, а тротуары покрылись бескрайними лужами.

В декабре 2024 года в Воронеже пять автомобилей провалились под землю. Инциденты произошли на улицах Ростовская, Танеева, Лихачева и 25 Октября. Также в городе два автомобиля попали в яму, вырытую коммунальщиками.