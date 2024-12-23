В российском городе провалилась под асфальт пятая машина

В Воронеже под землю провалилась пятая за месяц машина

В Воронеже под асфальт провалился автомобиль. Это пятый подобный инцидент за месяц в городе, напоминает портал «Авто Воронеж».

Ситуация произошла на улице Ростовской. Причина провала грунта не установлена — очевидцы предполагают либо прорыв теплотрассы, либо сильные осадки. Владелец автосредства не стал дожидаться приезда спасателей, вызволить машину ему помогли похожие.

Ранее аналогичная история случилась на пересечении улиц Танеева и Лихачева. В течение нескольких дней из-под асфальта сочилась вода. В конце концов дорожное покрытие размыло настолько, что оно не выдержало веса машины. Кроме того, накануне грунтовка обвалилась по улице 25 Октября. Легковушка попала в земляной плен прямо в гараже. Как сообщалось, в этому привела авария на теплосетях. Прежде в Воронеже два автомобиля угодили в яму, вырытую коммунальщиками. Ров был огорожен, но из-за повреждения канализационного коллектора грунт по его краям постепенно начал проседать.