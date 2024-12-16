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19:45, 16 декабря 2024Экономика

Автомобиль в российском городе вновь угодил в яму по вине коммунальщиков

В Воронеже автомобиль провалился в яму, появившуюся из-за прорыва трубы
Виктория Клабукова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Воронеже автомобиль угодил в пробоину, появившуюся по вине коммунальных служб. Об этом горожане рассказали в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

Автомобиль пришлось вызволять на пересечении улиц Танеева и Лихачева. Место уже давно вызывало опасения местных жителей: еще несколько дней назад здесь из-под асфальта начала пробиваться вода. В итоге дорожное покрытие размыло настолько, что оно не выдержало веса машины.

День назад аналогичная ситуация произошла в том же городе по улице 25 октября. Грунтовка провалилась под одним из гаражей в результате аварии на теплосетях.

Только на прошлой неделе в Воронеже в вырытую коммунальщиками яму угодили два автомобиля. Ров был огорожен, но из-за повреждения канализационного коллектора грунт по его краям постепенно начал проседать.

В другом российском городе, Урюпинске, яма едва не поглотила машину. Глубокая воронка образовалась в течение дня, что стало для водителя сюрпризом. Горожанин успел затормозить на краю дыры, благодаря чему ни он сам, ни автомобиль не пострадали.

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