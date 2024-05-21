Земля едва не поглотила автомобиль в центре российского города

В Урюпинске автомобиль едва не провалился в огромную яму на дороге

Земля едва не поглотила автомобиль в центре Урюпинска Волгоградской области. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в центре Урюпинска, на пересечении улицы Попова и улицы 50 лет Победы. Утром вторника, 21 мая, на дороге образовался провал. На записи, сделанной очевидцами произошедшего, видно, что часть дорожного покрытия обрушилась, в результате чего на этом месте появилась глубокая воронка. По словам автора видео, дорога на опасном участке продолжает обсыпаться дальше.

В то время, пока жители Урюпинска пытались определить причину произошедшего и огородить провал, автомобиль марки «Ока» чуть было не упал в яму — водитель не заметил препятствие на дороге, и машина застряла на краю дыры. В результате ни транспортное средство, ни мужчина не пострадали, так как мужчина покинул салон через противоположную дверь.

В данный момент провал огородили, дорожники ведут восстановительные работы.

В апреле аналогичная ситуация произошла в Гукове — там в поле разверзлась бездна неизвестного происхождения.

