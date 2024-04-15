В российском городе разверзлась бездна

Житель Гукова обнаружил в поле громадный кратер неизвестного происхождения

В Гукове Ростовской области в поле разверзлась бездна. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Mash.

Громадный кратер, образовавшийся в поле на улице 20-го Партсъезда, обнаружил местный житель. Он отметил, что причина его появления ему неизвестна. По его словам, все произошло на ровном месте. На записи, сделанной им, можно увидеть громадную ровную круглую дыру глубиной не менее 15 метров. «Работенка у меня сегодня всем на зависть. Короче, середина поля и тут — **** (бац!). Кусок поля в шахту ушел просто. Глубина там — *****(жуть), аж смотреть страшно. Короче, не видно, какая там глубина. Она вот просто на ровном месте, тут ничего не было...» — эмоционально описал происходящее автор видео, добавив, что ему предстоит засыпать провал землей.

Позднее глава администрации Гуково сообщил журналисту издания «Ростов-на-Дону онлайн», что собственник поля устранил кратер, прислав фотографию с участка.

Ранее на одной из улиц Омска в асфальте из-за провала образовалась огромная дыра.