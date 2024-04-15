Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:50, 15 апреля 2024Экономика

В российском городе разверзлась бездна

Житель Гукова обнаружил в поле громадный кратер неизвестного происхождения

В Гукове Ростовской области в поле разверзлась бездна. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Mash.

Громадный кратер, образовавшийся в поле на улице 20-го Партсъезда, обнаружил местный житель. Он отметил, что причина его появления ему неизвестна. По его словам, все произошло на ровном месте. На записи, сделанной им, можно увидеть громадную ровную круглую дыру глубиной не менее 15 метров. «Работенка у меня сегодня всем на зависть. Короче, середина поля и тут — **** (бац!). Кусок поля в шахту ушел просто. Глубина там — *****(жуть), аж смотреть страшно. Короче, не видно, какая там глубина. Она вот просто на ровном месте, тут ничего не было...» — эмоционально описал происходящее автор видео, добавив, что ему предстоит засыпать провал землей.

Позднее глава администрации Гуково сообщил журналисту издания «Ростов-на-Дону онлайн», что собственник поля устранил кратер, прислав фотографию с участка.

Ранее на одной из улиц Омска в асфальте из-за провала образовалась огромная дыра.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Израиль стал жертвой». Макрон объяснил, почему Израиль допустили на Олимпиаду, а Россию — нет

      Россиянок предупредили об опасности популярной бьюти-процедуры

      Стала известна просьба Шольца Си Цзиньпину по России и Украине

      Шуфутинский рассказал о причине отказа петь «3 сентября» на протяжении 10 лет

      Кологривый вышел на публику в очках за 130 тысяч рублей

      Китаец попытался вывезти из России крупнейшую за полвека партию трепанга

      В России поддержали удвоение пенсий для одной категории граждан

      Глава МИД Британии надоел американским конгрессменам из-за Украины

      Израиль отложил начало операции в Рафахе из-за атаки Ирана

      Названа стоимость первых поездов для ВСМ Москва — Петербург

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше