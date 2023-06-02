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11:07, 2 июня 2023Среда обитания

Огромная дыра появилась на асфальте в российском городе

На тротуаре в Омске обвалился асфальт и появилась огромная дыра

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Омской области

На тротуаре в Омске появилась огромная дыра. Широкое отверстие образовалось после того, как обвалилось асфальтовое покрытие, передает NGS55.

Инцидент произошел 1 июня на улице Красный Путь напротив библиотеки имени Пушкина и рядом с памятником архитектуры «Дом жилой И. А. Каргенюк». Вместе с частью асфальта в яму провалился дорожный знак, среди населения пострадавших нет. Мэрия российского города устранила дыру, засыпав ее щебнем.

«Специалистами ресурсоснабжающей организации провал устранен. Ограждения имеются. Восстановление асфальтового покрытия на основании правил благоустройства будет выполнено до 10 июня 2023 года», — заявили в ведомстве. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, асфальт провалился из-за повреждения на подземных коммунальных сетях.

В мае в Иркутской области асфальт сошел с дорог вместе со снегом. Губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил наличие такой проблемы и заявил, что местные жители часто обращаются с просьбой ее решить. По его словам, каждый год проводится ремонт асфальта, однако ямы появляются вновь.

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    Александра Качан
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