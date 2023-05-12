Асфальт в российском регионе сошел вместе со снегом

Губернатор Иркутской области Кобзев: снег с дорог региона сходит вместе с асфальтом

В Иркутской области снег с дорог сходит вместе с асфальтом. Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Кобзев, передает портал «ИрСити».

Глава области рассказал, что сам замечает проблемы с дорогами, так как часто ездит на автомобиле. «К сожалению, практически повсеместно наблюдается, как пишут в соцсетях, почти везде сход асфальта вместе со снегом. Обращений по этому поводу много», — отметил он.

По словам Кобзева, каждый год власти устраняют ямы, но потом проблема возникает снова и даже усугубляется. Губернатор считает, что для разрешения ситуации нужно изменить подход. Глава региона попросил глав муниципалитетов использовать при восстановлении дорог современные материалы и вовремя ремонтировать объекты дорожной инфраструктуры. Кобзев подчеркнул, что ямы необходимо устранять не только весной, но и осенью.

Сейчас, по оценкам губернатора, в нормальном состоянии находится около 46 процентов дорог опорной сети, в 2023 году показатель планируют увеличить до 53 процентов. Власти Иркутской области собираются отремонтировать 83 дороги общей протяженностью 354 километра. В течение пяти лет в регионе планируют восстановить 85 процентов дорог регионального и межмуниципального значения. Кобзев уточнил, что на эти цели направят 46 миллиардов рублей.

Ранее дыра в асфальте в Кургане оставила без холодной воды жителей 11 домов. В образовавшуюся на дороге выбоину попала машина, чем спровоцировала коммунальную аварию. Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Маркса, возле дома №20 по улице Ленина.