В российском городе машина провалилась в дыру в асфальте

В Кургане машина провалилась в дыру в асфальте и лишила жителей 11 домов холодной воды

В Кургане машина провалилась в дыру в асфальте и оставила без воды жителей нескольких домов. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Курган Онлайн».

Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Маркса, возле 20 дома по улице Ленина. В результате жителей 11 домов, расположенных на улицах Ленина, Маркса, Пролетарской, Горького, лишили холодного водоснабжения. На месте происшествия устранением последствий аварии занимаются специалисты коммунальных служб.

В пресс-службе компании «Водный союз» изданию сообщили, что дыра в асфальте начала образовываться на перекрестке, где произошла авария, несколько дней назад. Тогда проблемный участок дороги огородили.

«Накануне на перекрестке улиц Ленина-К.Маркса произошла авария на водопроводе. Она была устранена. Сегодня на соседнем участке водопровода произошла новая аварийная ситуация, которая потребовала отключения водоснабжения потребителей. В момент отключения водоснабжения провала не было. Сейчас на месте провала выставлено ограждение. К устранению приступим сегодня», — добавил представитель пресс-службы.

В апреле в Петербурге машина с пенсионером и его двумя несовершеннолетними внуками провалилась в яму с кипятком, которая образовалась на месте прорыва трубы на Рижском проспекте. В результате пострадавшие с ожогами были доставлены в больницу.

