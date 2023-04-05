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10:23, 5 апреля 2023Россия

Автомобиль с двумя детьми провалился в яму с кипятком в Петербурге

Автомобиль с двумя детьми провалился в яму с кипятком на Рижском проспекте в Петербурге

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Санкт-Петербурге автомобиль с двумя детьми провалился в яму с кипятком, образовавшуюся на месте прорыва трубы на Рижском проспекте. Об этом 5 апреля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

По данным издания, машина упала в дыру в асфальте почти по крышу. В автомобиле находились пожилой мужчина и его внуки.

Спасатели вытащили пострадавших из салона, мужчина и один из детей получили ожоги, их госпитализируют в больницу. Также во время спасательной операции пострадали двое сотрудников МЧС, которых осматривают медики.

Движение по Рижскому проспекту перекрыто, улицу заволокло клубами пара. К месту прорыва трубы стягиваются экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в результате коммунальной аварии в Саратове в яму, заполненную кипятком, провалился автомобиль, а один из прохожих был госпитализирован с ожогами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Варвара Родикова
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