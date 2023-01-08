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23:41, 8 января 2023Силовые структуры

Автомобиль с россиянами провалился в яму с кипятком

СК завел уголовное дело из-за коммунальной аварии, в которой мужчина получил ожог кипятком

Фото: saratov.sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено из-за коммунальной аварии в Саратове, в результате которой мужчина получил ожог кипятком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Авария на теплосети произошла в ночь на 7 января на улице имени академика О.К. Антонова. Из-за прорыва на дороге образовалась яма, заполненная кипятком. В нее попал легковой автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок, они не пострадали. Ожоги получил 26-летний прохожий, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности при эксплуатации сетей водоснабжения.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком и обварились насмерть. Несчастный случай произошел, когда рабочие спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, под ними сломалась ветхая деревянная лестница. Мужчины упали в кипяток и погибли от полученных ожогов.

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Марина Совина
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