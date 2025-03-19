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14:52, 19 марта 2025Экономика

Российский город превратился в Венецию из-за дождей и талого снега

Абакан затопило из-за резкого потепления и сильных дождей
Виктория Клабукова

Кадр: tvrts.ru

Столицу Хакасии Абакан затопило после сильных дождей и резкого потепления. Об обстановке в городе пишет «Московский комсомолец».

Дожди продолжались в Абакане всю ночь, наутро превратив его в настоящую Венецию. Автомобили местами едут вплавь, светофоры вышли из строя. Пешеходные переходы погрузились под воду, а тротуары покрылись бескрайними лужами. Кое-где дороги просто размыло. Так, на Вагоностроительной улице мусоровоз провалился сквозь асфальт — по словам местных жителей, данный участок раскапывали зимой для ремонта теплотрассы. Ассенизаторы всю ночь работали в усиленном режиме и продолжают откачивать воду с городских улиц.

Талым снегом и ливневой водой затопило и другие города республики. Как сообщает Telegram-канал Mash, реки вместо автодорог образовались в Черногорске и селе Зеленом. Трасса Белый Яр — Бея и вовсе оказалась перекрыта скопившейся водой. В ближайшие дни температура в регионе поднимется до плюс 20 градусов.

Ранее сообщалось об ухудшении паводковой ситуации в другом российском регионе, Челябинской области. Почти полностью подтопленным оказался город Аша — там на четырех улицах залило более 30 приусадебных участка. Жителей эвакуируют, в городе ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

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