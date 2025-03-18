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11:33, 18 марта 2025Экономика

Дома в российском регионе начало затапливать из-за паводка

В Челябинской области из-за паводка начало затапливать жилые дома
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: МЧС России / ТАСС

В Челябинской области начало затапливать жилые дома из-за паводка. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

В Сосновском районе из-за обилия воды пришлось до конца паводка перекрыть автомобильный мост через реку Зюзелгу. Кроме того, почти полностью подтопленным оказался город Аша — там на четырех улицах вода залила более 30 приусадебных участка жилых домов.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей пострадавших от непогоды районов — их планируют временно разместить в отеле «Аша». Непростая ситуация также сложилась в Нагайбакском районе, где разлилась река Гумбейка. Залитыми водой оказались 36 участков.

Ранее о возможном паводке предупредили жителей Тюменской области. Согласно предварительным данным местного центра по гидрометеорологии, уровень воды в реке Ишим превысит средние многолетние значения.

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