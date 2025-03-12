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14:17, 12 марта 2025Экономика

Российский регион предупредили о мощном паводке

Губернатор Моор предупредил о возможности мощного паводка в Тюменской области
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Тюменской области обнаружили угрозу мощного паводка на фоне высокого уровня воды в реке Ишим. Об этом жителей региона предупредил губернатор Александр Моор в Telegram-канале.

Согласно предварительным данным тюменского центра по гидрометеорологии, уровень воды превысит средние многолетние значения. В Ишиме, Ишимском и Абатском районах ожидается паводок на уровне 2017 года. Казанский район может попасть под особенно сильный удар: с середины апреля уровень воды там может опасно превысить норму. При негативном развитии событий показатель побьет прошлогодний рекорд.

«Уже сейчас готовим материалы для строительства насыпей и укреплений, уточняем количество возможных подтопленных домов», — написал Моор.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как защитить участок от весеннего паводка. Он призвал укреплять береговую линию.

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