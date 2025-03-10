Назван способ защитить дачу от весеннего паводка

Депутат Чаплин призвал дачников укрепить береговую линию для защиты от паводка

Укрепление береговой линии защитит дачный участок, расположенный вблизи водоема, от весеннего паводка. Этот и другие способы предотвратить серьезные последствия половодья назвал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет News.ru.

Для укрепления можно использовать георешетку, габионы или камни. Кроме того, важно обеспечить отвод воды от участка. «Создание дренажной системы, канав и траншей — это необходимость для участков, расположенных в низинах или с высоким уровнем грунтовых вод», — заявил эксперт.

Чаплин добавил, что эффективность противопаводковых мер зависит от конкретных условий. Он рекомендовал проанализировать рельеф, тип почвы и удаленность от водоемов, чтобы выбрать наиболее подходящие шаги. «Комплексный подход, включающий укрепление берега, отвод воды и подготовку построек, — это залог успешной защиты от паводка. Не ждите, пока снег начнет таять», — заключил депутат.

Ранее Чаплин напомнил, что с марта 2025 года дачникам дается три года на освоение участка. Если по истечении срока не будет проведена уборка мусора и высоких сорняков, владелец рискует лишиться земли.