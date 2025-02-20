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10:58, 20 февраля 2025Экономика

Дачников предупредили о риске лишиться участка

Депутат Чаплин: Дачникам дадут три года на освоение участков
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российским дачникам, начиная с 1 марта 2025 года, дадут три года для уборки мусора и избавления от высоких сорняков на участке. В случае, если этого не будет сделано, они рискуют лишиться участка, предупредил депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

«Дачные и садовые участки должны быть очищены от сорняков и мусора, соответствовать своему целевому назначению и использоваться для строительства жилого дома или ведения садоводства. Если участок не будет освоен в течение этого трехлетнего периода, к владельцам могут быть применены меры воздействия», — предостерег парламентарий. Он пояснил, что к признакам неосвоенного участка относятся отсутствие посадок в течение трех лет, захламленность, отсутствие обработки на протяжении более года либо наличие сорняков выше метра на половине территории. Чаплин уточнил, что покос травы и уборка мусора уже считаются освоением участка. В заключение он отметил, что заброшенные, захламленные и захваченные сорняками участки являются серьезной проблемной для многих садовых товариществ и причиняют неудобства соседям, а также повышают вероятность пожаров.

Ранее в феврале член экспертного совета Московской областной думы Федор Мезенцев напомнил, что за большие долги по коммунальным платежам у россиян могут изъять дачу и машину.

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