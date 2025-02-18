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16:49, 18 февраля 2025Экономика

Должников по ЖКУ предупредили о риске лишиться дачи и машины

Юрист Мезенцев: За большие долги по ЖКУ у россиян могут изъять дачу и машину
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

За большие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) у россиян могут изъять дачу, машину и бытовую технику не первой необходимости. О риске лишиться имущества предупредил член экспертного совета Московской областной думы Федор Мезенцев, пишет News.ru.

Сумма изъятого имущества при этом должна быть равноценной долгу, уточнил юрист. «Если речь идет о долге в 200-300 тысяч рублей, то может быть изъят телевизор, кофемашина, дорогой сотовый телефон, потому что все это не предметы первой необходимости, как, например, холодильник», — пояснил Мезенцев.

Кроме того, если у человека есть счета в банках, деньги оттуда тоже спишут. В счет долга пойдут и все регулярные выплаты, если владелец жилья заранее не написал заявление, чтобы ему оставили часть средств в размере прожиточного минимума. При этом квартиру отберут в последнюю очередь, если все прочие методы окажутся неэффективными, подчеркнул эксперт.

«Изъятие жилья — это все же крайняя мера, оно у нас вне зависимости от каких-либо долгов охраняется Конституцией и является неприкосновенным. Однако если у человека есть долги и перед управляющей компанией, и, например, перед банком, и они в совокупности равны 50 процентов стоимости квартиры, то суд действительно может ее изъять», — пояснил Мезенцев.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить до пяти тысяч рублей ежемесячно на оплате ЖКУ. Резко сократить траты поможет ремонт подтекающей сантехники и отключение неиспользуемых электроприборов из розеток.

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