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16:05, 17 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали способы сэкономить до 5 тысяч рублей на ЖКУ

Эксперт Пинаев: Ремонт протекающего крана поможет сэкономить до 5000 руб. на ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Россияне могут экономить до 5000 рублей каждый месяц на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если пересмотрят привычки потребления. Способы платить меньше назвал кандидат экономических наук, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев, пишет aif.ru.

Замена лампочек накаливания энергосберегающими и переход на энергоэффективную бытовую технику потребует дополнительных затрат, отметил эксперт. Однако есть возможность экономить без вложений. Например, всегда выключать из розетки приборы, которые в данный момент не используются — в противном случае они продолжают потреблять энергию. Кроме того, стоит заменить или отремонтировать подтекающий кран или неисправный сливной бачок — плохая сантехника может увеличивать расходы на ЖКУ на 2000-5000 рублей ежемесячно.

«Готовя пищу на электрической плите, используйте посуду с толстым дном и крышкой — такая посуда медленнее отдает тепло, и довести блюдо до готовности можно на выключенной конфорке», — посоветовал специалист.

Кроме того, стоит регулярно размораживать холодильник, полностью загружать стиральную машину и включать свет только в тех помещениях, которые используются, — это заметно снизит расход электроэнергии, заключил Пинаев.

Ранее россиян призвали следить за объемами потребления — это поможет увидеть закономерности в личном использовании ресурсов и сэкономить до 40 процентов на оплате ЖКУ.

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