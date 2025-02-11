Россиянам назвали способ сэкономить до 40 процентов на оплате ЖКУ

Экономист Балынин: Знание объемов потребления поможет сэкономить до 40 % на ЖКУ

Расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) можно сократить на 40 процентов, если знать свои объемы потребления и следовать ряду советов. Способы сэкономить раскрыл россиянам кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Газета.Ru».

В первую очередь эксперт посоветовал изучить расходы за последние три года — это поможет увидеть закономерности в личном потреблении коммунальных услуг. При этом важно обращать внимание не только на конкретные суммы, но и на физические объемы потребления. Во-вторых, нужно иметь счетчики на воду, газ и электричество, чтобы знать точные объемы потребления.

Еще один совет — изучить правила оплаты коммунальных услуг. Например, в квартире может быть установлена политарифная система оплаты за электроэнергию — в часы пик (обычно это утро и вечер) будет самый дорогой тариф, а ночью — самый дешевый. В этом случае Балынин порекомендовал перенести часть потребления на ночь или раннее утро.

Экономист также напомнил россиянам о возможности уменьшить плату за вывоз мусора. Сделать это могут те, кого не было дома более пяти дней. Для перерасчета суммы нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и документами, подтверждающими факт отсутствия — например, билеты на поезд.

«Следование данным советам позволяет сокращать свои расходы на коммунальные услуги, потребляемые по счетчикам, до 40 процентов», — заключил эксперт.

Ранее россиянам назвали способы защититься от поддельных квитанций за ЖКУ. Так, стоит отказаться от спонтанного сканирования QR-кодов на платежках — они могут вести на фишинговые сайты.