В Аше в Челябинской области из-за паводка введен режим ЧС

В городе Аша Челябинской области из-за паводков ввели режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на главу Ашинского района Вадима Сергеева.

В зоне подтопления находятся 26 домохозяйств. Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы для эвакуации жителей. Сергеев объяснил, что подтопления в двух районах города Аша произошли из-за резкого образования затора в северной части реки Сим.

Ранее сообщалось, что из-за паводков в Сосновском районе Челябинской области пришлось до конца паводка перекрыть автомобильный мост через реку Зюзелгу. Непростая ситуация сложилась и в Нагайбакском районе, где разлилась река Гумбейка — там залитыми водой оказались 36 участков. По словам губернатора области Алексея Текслера, паводковые явления наблюдаются также в Брединском, Троицком, Варненском и Уйском районах.