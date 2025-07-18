Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:29, 18 июля 2025Экономика

В российском городе двухлетний ребенок упал в прикрытый картоном люк

В Каменске-Уральском двухлетний ребенок провалился в накрытый картоном коллектор
Виктория Клабукова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Каменске-Уральском ребенок провалился в коллектор. Люк был прикрыт листом картона, передает Telegram-канал Mash.

В колодец угодил двухлетний малыш. Ребенок получил сотрясение мозга, его уже выписали из больницы. Как утверждают в местной администрации, ремонтные работы в канализационном люке не проводились, люк изначально был закрыт. Однако, по версии властей, крышку мог случайно сдвинуть тяжелый грузовик. Кто прикрыл дыру картоном, неизвестно — чиновники пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения. Местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о халатности.

В апреле аналогичный случай произошел в Спасске-Дальнем Приморского края. В колодец упала первоклассница — через коллектор была переброшена доска. Из люка девочку вызволяли прохожие, откликнувшиеся на ее крики о помощи.

В Самаре в колодец провалилась девятилетняя девочка. Упав, она пролетела три метра. С такой глубины ребенка удалось достать лишь с помощью лестницы и альпинистского оборудования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подруга чеченки Седы Сулеймановой предупреждала ее об опасности за три дня до похищения. Они обе бежали и прятались от своих семей

    54-летняя телеведущая раскрыла секрет идеальных снимков в бикини

    Зеленский поблагодарил Европу за решение по «Северным потокам»

    Еще одна группа украинских военных сдалась в плен

    Минобороны отчиталось о взятых под контроль за неделю населенных пунктах

    Российская пловчиха рассказала об опасной ситуации на чемпионате мира

    Продажи одного вида кофе упали

    Евросоюз запретит все трансакции с РФПИ

    Занятую женщинами в платках и никабах детскую площадку под Москвой сняли на видео

    Российские войска ударили по военкомату в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости