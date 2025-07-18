В российском городе двухлетний ребенок упал в прикрытый картоном люк

В Каменске-Уральском двухлетний ребенок провалился в накрытый картоном коллектор

В Каменске-Уральском ребенок провалился в коллектор. Люк был прикрыт листом картона, передает Telegram-канал Mash.

В колодец угодил двухлетний малыш. Ребенок получил сотрясение мозга, его уже выписали из больницы. Как утверждают в местной администрации, ремонтные работы в канализационном люке не проводились, люк изначально был закрыт. Однако, по версии властей, крышку мог случайно сдвинуть тяжелый грузовик. Кто прикрыл дыру картоном, неизвестно — чиновники пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения. Местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о халатности.

В апреле аналогичный случай произошел в Спасске-Дальнем Приморского края. В колодец упала первоклассница — через коллектор была переброшена доска. Из люка девочку вызволяли прохожие, откликнувшиеся на ее крики о помощи.

В Самаре в колодец провалилась девятилетняя девочка. Упав, она пролетела три метра. С такой глубины ребенка удалось достать лишь с помощью лестницы и альпинистского оборудования.