07:14, 26 мая 2026

Стали известны подробности о новых поисках пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Марина Совина (ночной редактор)

Спасатели обследовали 10 кв. километров горно-таежной местности в поисках семьи Усольцевых, пропавшей полгода назад во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. В районе поиска выпал снег, это осложнило работу специалистов информирует краевое учреждение «Спасатель».

«10 кв. километров горно-таежной местности обследовали 25 мая спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов при проведении поисков трех человек в Манско-Уярском округе», — говорится в сообщении.

Пропавшая семья обнаружена не была, добавили специалисты. Отмечается, что работу спасателей осложнило ухудшение погодных условий. Спасатели прочесывали территорию на квадроциклах, а также проводили пешее обследование.

Ранее стало известно, что краевые спасатели 23 мая выехали на трехдневные поиски семьи Усольцевых. Задействованы пять человек и четыре единицы техники.

Активные поиски супругов Ирины и Сергея Усольцевых, а также их пятилетней дочери возобновили на днях. Они будут проходить в течение трех дней. В поисках задействовали пять человек: координатор, связист, оператор беспилотников, аналитик и картограф.

Ранее в сети появились слухи о массовом бегстве жителей населенных пунктов в районе Кутурчинского Белогорья. Местные власти заверили, что эта информация не соответствует действительности. Также они заявили, что пропажа Усольцевых — первый случай исчезновения в данном районе.

