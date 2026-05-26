Раскрыто количество погибших от атак ВСУ россиян

Мирошник: В результате атак ВСУ за неделю погиб 51 мирный житель России

За период с 18 по 24 мая в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пострадали 250 мирных жителей России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в еженедельном докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, 51 человек, включая одного несовершеннолетнего, погиб. Ранения получили 199 человек, из них 20 детей. Всего за прошедшие семь дней по гражданским объектам на российской территории было выпущено не менее 4317 боеприпасов.

24 мая Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по Украине в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре. Поражены объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.