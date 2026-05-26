Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:10, 26 мая 2026Бывший СССР

Раскрыто количество погибших от атак ВСУ россиян

Мирошник: В результате атак ВСУ за неделю погиб 51 мирный житель России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За период с 18 по 24 мая в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пострадали 250 мирных жителей России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в еженедельном докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, 51 человек, включая одного несовершеннолетнего, погиб. Ранения получили 199 человек, из них 20 детей. Всего за прошедшие семь дней по гражданским объектам на российской территории было выпущено не менее 4317 боеприпасов.

24 мая Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по Украине в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре. Поражены объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о нападении на Калининград

    Эстония предупредила об опасности использования Google Maps на границе с Россией

    Раскрыто количество погибших от атак ВСУ россиян

    Нетаньяху госпитализировали

    При проверке документов у таксиста сотрудники ГИБДД задержали пассажирку

    Онколог раскрыл один из самых коварных видов рака

    Финский премьер сделал важное признание об угрозе БПЛА

    Женщина подавилась стейком и рассказала об увиденном загробном мире

    Попытка теракта в порту под Петербургом рассекретила цель НАТО в борьбе с Россией

    На Западе высказались об «уроках» военного конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok