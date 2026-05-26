Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что идея атаковать Калининград силами НАТО продиктовано необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики.
Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию
По его словам, проблема не в Сувалкском коридоре, а «в возможностях, которые есть в Калининграде». Прибалтика должна проецировать эту уверенность, чтобы Запад видел «не только кошмарные сценарии», заявил он.
Будрис ранее призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у Североатлантического альянса есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы.
В России пригрозили уничтожить Литву за 15 минут
Первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа после слов Будриса заявил, что Россия может уничтожить Литву за 15 минут в случае вторжения НАТО в Калининград. Депутат подчеркнул, что в последнее время западные политики все чаще провоцируют конфликт с Россией, не отдавая отчет о последствиях такого столкновения.
Пусть они попробуют напасть своими силами. Через 15 минут от них ничего не останется
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова МИД Литвы фразой: «Чем меньше размер, тем более истошный лай». Он считает, что за подобными призывами в действительности ничего не стоит.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что заявление с призывом к НАТО напасть на Калининградскую область мог сделать только сумасшедший. Он подчеркнул, что в странах Прибалтики чиновники на протяжении нескольких поколений пытаются привить гражданам генетическую ненависть к России.
Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации — великой державы — может только сумасшедший
Глава крымского парламента Владимир Константинов счел слова министра очередной провокацией. Он также подчеркнул, что такое заявление может быть отвлекающим маневром, и именно так следует относиться ко всем подобным высказываниям.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что заявления главы МИД Литвы о наличии у НАТО сил для нападения на Калининград граничат с безумием.
Это антироссийскость застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможность делать то, что в интересах этих стран
На Западе заявили о безумии Литвы
Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что призыв министра иностранных дел Литвы атаковать Калининград свидетельствует о его безумии. Он также указал на сходство высказывания Будриса с заявлениями главы евродипломатии Каи Каллас о борьбе с Россией. По его мнению, разница заключается лишь в том, что литовский министр пытается привлечь к противостоянию с Москвой НАТО, а не Европейский союз.
Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что призыв Будриса очень опасен для Прибалтики. По его словам, Россия ответит на любые действия НАТО в отношении Калининграда, а подобные провокации лишь нагнетают напряжение в Балтийском регионе.
Американский военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в декабре предупредил, что если НАТО решится нанести удары по Калининградской области, Москва ответит незамедлительно и жестко.