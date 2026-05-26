08:35, 26 мая 2026

Таллин объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

Марина Совина
Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что идея атаковать Калининград силами НАТО продиктовано необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики.

Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию

Кестутис БудрисМинистр иностранных дел Литвы

По его словам, проблема не в Сувалкском коридоре, а «в возможностях, которые есть в Калининграде». Прибалтика должна проецировать эту уверенность, чтобы Запад видел «не только кошмарные сценарии», заявил он.

Будрис ранее призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у Североатлантического альянса есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы.

В России пригрозили уничтожить Литву за 15 минут

Первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа после слов Будриса заявил, что Россия может уничтожить Литву за 15 минут в случае вторжения НАТО в Калининград. Депутат подчеркнул, что в последнее время западные политики все чаще провоцируют конфликт с Россией, не отдавая отчет о последствиях такого столкновения.

Пусть они попробуют напасть своими силами. Через 15 минут от них ничего не останется

Алексей ЧепаПервый зампред Госдумы по международным делам

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова МИД Литвы фразой: «Чем меньше размер, тем более истошный лай». Он считает, что за подобными призывами в действительности ничего не стоит.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что заявление с призывом к НАТО напасть на Калининградскую область мог сделать только сумасшедший. Он подчеркнул, что в странах Прибалтики чиновники на протяжении нескольких поколений пытаются привить гражданам генетическую ненависть к России.

Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации — великой державы — может только сумасшедший

Григорий КарасинПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Глава крымского парламента Владимир Константинов счел слова министра очередной провокацией. Он также подчеркнул, что такое заявление может быть отвлекающим маневром, и именно так следует относиться ко всем подобным высказываниям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что заявления главы МИД Литвы о наличии у НАТО сил для нападения на Калининград граничат с безумием.

Это антироссийскость застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможность делать то, что в интересах этих стран

Дмитрий ПесковОфициальный представитель Кремля

На Западе заявили о безумии Литвы

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что призыв министра иностранных дел Литвы атаковать Калининград свидетельствует о его безумии. Он также указал на сходство высказывания Будриса с заявлениями главы евродипломатии Каи Каллас о борьбе с Россией. По его мнению, разница заключается лишь в том, что литовский министр пытается привлечь к противостоянию с Москвой НАТО, а не Европейский союз.

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что призыв Будриса очень опасен для Прибалтики. По его словам, Россия ответит на любые действия НАТО в отношении Калининграда, а подобные провокации лишь нагнетают напряжение в Балтийском регионе.

Американский военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в декабре предупредил, что если НАТО решится нанести удары по Калининградской области, Москва ответит незамедлительно и жестко.

