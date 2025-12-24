В США предрекли НАТО жесткий ответ России за удар по Калининграду

Риттер: Россия уничтожит командный пункт НАТО за час в случае атаки Калининграда

Если НАТО решится нанести удары по Калининградской области, Россия ответит незамедлительно и жестко. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире на YouTube-канале Dialogue Works.

Бывший военный прокомментировал слова командующего сухопутными войсками НАТО генерала Кристофера Донахью о том, что организация может обесточить Калининград. «Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт», — сообщил Риттер.

Он подчеркнул, что подобные высказывания военного командования западных стран только подтверждают факт того, что Европа нацелена создать напряженность в отношениях с Россией.

Ранее директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил о попытках Лондона подорвать усилия России и США по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат отметил, что Великобритания не скрывает, что выступает разжигателем конфронтации в Европе.