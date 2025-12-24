Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 24 декабря 2025Мир

В США предрекли НАТО жесткий ответ России за удар по Калининграду

Риттер: Россия уничтожит командный пункт НАТО за час в случае атаки Калининграда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Если НАТО решится нанести удары по Калининградской области, Россия ответит незамедлительно и жестко. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире на YouTube-канале Dialogue Works.

Бывший военный прокомментировал слова командующего сухопутными войсками НАТО генерала Кристофера Донахью о том, что организация может обесточить Калининград. «Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт», — сообщил Риттер.

Он подчеркнул, что подобные высказывания военного командования западных стран только подтверждают факт того, что Европа нацелена создать напряженность в отношениях с Россией.

Ранее директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил о попытках Лондона подорвать усилия России и США по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат отметил, что Великобритания не скрывает, что выступает разжигателем конфронтации в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возросло число жертв взрыва в Москве. Что известно о подрывнике и погибших полицейских?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Лавров провел переговоры с главой МИД Сирии

    Российский губернатор связал распространение сообщений о минировании школ с одним явлением

    В МИД оценили схожесть позиций России и США по Украине

    Четверо молодых людей обналичили в России пять миллиардов рублей

    ВСУ атаковали отдаленный от Украины на 1000 километров регион России

    Сбросившему сына под винты катера россиянину вынесли приговор в Таиланде

    Стало известно о выступлениях Ларисы Долиной в новогодних шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok