Россия
15:54, 19 мая 2026Россия

В Совфеде прокомментировали призыв Литвы напасть на Калининград

Карасин: Только сумасшедший может настраивать граждан своей страны на войну с РФ
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Заявление с призывом к НАТО напасть на Калининградскую область мог сделать только сумасшедший. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с изданием «Взгляд».

Речь идет о высказывании главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который потребовал от НАТО демонстрации сил альянса, способных прорваться в Калининградскую область. По словам российского политика, Будрис не осознает последствий подобных заявлений.

«Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации — великой державы — может только сумасшедший», — сообщил он.

Карасин отметил, что в странах Прибалтики чиновники на протяжении нескольких поколений пытаются привить гражданам генетическую ненависть к России.

Ранее первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия уничтожит Литву за 15 минут в случае вторжения НАТО в Калининград. Он подчеркнул, что Запад все чаще провоцирует конфликт с Россией, не отдавая отчет о последствиях такого столкновения.

