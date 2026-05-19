Сына основателя Mango Джонатана Андика задержали по подозрению в убийстве отца

В Испании задержали Джонатана Андика — сына основателя бренда Mango Исака Андика. Его подозревают в убийстве отца. Бизнесмен погиб в 2024 году, упав с горы Монтсеррат во время похода. Тогда смерть предпринимателя посчитали несчастным случаем, однако вскоре полиция возобновила дело, заподозрив наследника в убийстве. Что известно о смерти модного магната и кому достанется его многомиллиардное богатство — разбиралась «Лента.ру».

Как погиб Исак Андик

71-летний бизнесмен разбился 14 декабря 2024 года во время семейного отдыха в горах Каталонии. На прогулке он поскользнулся и якобы случайно упал с 150-метровой высоты в овраг возле пещер Сальнитре, расположенных рядом с монастырем Монтсеррат.

Единственным человеком, находившимся рядом с Андиком во время трагического инцидента, был его сын Джонатан. Именно он вызвал спасательные службы, которые констатировали смерть Исака Андика, квалифицировав ее как несчастный случай, и доставили погибшего в Каталонский институт судебной медицины для проведения экспертизы.

Во время спасательной операции наследник предпринимателя находился в карете скорой помощи в шоковом состоянии. Отмечалось, что рядом с телом погибшего были обнаружены только его бумажник и мобильный телефон.

В тот же день на официальном сайте Mango появилось сообщение генерального директора компании Тони Руиса, в котором он выразил соболезнования членам семьи своего коллеги

Почему смерть основателя Mango вновь начали расследовать

В октябре 2025 года полиция вновь начала расследовать этот случай. По заявлению правоохранителей, суд города Марторель решил погрузиться в дело Андика из-за косвенных улик и противоречий в первых показаниях Джонатана.

Единственный свидетель признавался на допросе, что слышал звук падающих камней, но ничего не видел, поскольку шел впереди отца. Он также сказал, что пытался помочь ему, но не смог из-за неровностей на дороге.

Следователей смутили показания подозреваемого, поскольку местность, где произошел инцидент, не опасна для туристов. Кроме того, отсутствие других свидетелей и ссора между отцом и сыном накануне трагедии выглядели подозрительно

Речь идет о конфликте, который произошел на одной из корпоративных вечеринок бренда. Сотрудники Mango рассказали полиции, что на мероприятии миллиардер передал управление компании не своему сыну, а нынешнему генеральному директору Тони Руису.

В своей речи Андик якобы поблагодарил коллег за вклад в развитие марки, при этом ни разу не отметив заслуги наследника. Магнат лишь вскользь высказался о его неэффективном управлении компанией, из-за чего тот спешно покинул праздник.

На напряженные отношения между отцом и сыном обратила внимание и 52-летняя профессиональная гольфистка Эстефания Кнут, с которой предприниматель состоял в отношениях до гибели.

Кроме того, за три месяца до поездки Андик попросил адвоката подготовить брачный контракт, чтобы защитить имущество и деньги сына в случае его женитьбы на блогерше и модели Пауле Нате, что не понравилось Джонатану.

19 мая Джонатана Андика задержали, но он продолжил отрицать свою вину

Год назад следователи хоть и склонялись к версии о неслучайной смерти Андика, обнаружить убедительных доказательств причастности сына так и не смогли. Тогда же пресс-служба суда Барселоны подчеркивала, что возбужденное дело не направлено против какого-либо конкретного лица.

При этом сестры Джонатана не верят в его виновность. Они, как и сам подозреваемый, открыто сотрудничали с правоохранительными органами в надежде, что следственный процесс завершится как можно скорее.

Однако 19 мая Джонатана Андика все же задержали по подозрению в убийстве отца. Наследник бизнесмена прибыл в полицейский участок в сопровождении адвоката Крастобаля Мартелла. Правоохранители взяли у Джонатана отпечатки пальцев и зачитали его права.

Детали расследования пока не предоставляются прессе, но журналистам удалось выяснить, что во время пребывания в участке Андик продолжал отрицать причастность к смерти отца. Он уверял, что произошел несчастный случай.

Как разделили многомиллиардное состояние основателя Mango

Первый магазин всемирно известного бренда открылся в 1984 году в Барселоне — Исак Андик вместе с братом Нахманом назвали свою марку в честь плодов манго, которые они попробовали во время поездки на Филиппины. В 1994 году Исак вывел компанию на мировой уровень, а в 2007 году открыл тысячный магазин Mango.

По данным Forbes, Андик считался богатейшим человеком в Каталонии и одним из крупнейших предпринимателей в Испании. Прямой наследник его империи — старший сын Джонатан Андик наравне с дочерьми Джудит и Сарой.

$4 млрд оценивалось состояние миллиардера на апрель 2024 года

Известно, что перед возобновлением дела родственники провели реорганизацию бизнеса с целью справедливо разделить наследство покойного отца и создали три новые коммерческие компании для покупки, подписания, хранения, обмена и продажи ценных бумаг, которые дополнят их личные холдинги.

Фирмы Black Indigo AR Corporation, Kiwi AR Corporation и Pitaya AR Holdings были зарегистрированы 17 июля по адресу Пасео-де-Грасия 65, где открылся первый магазин Mango.