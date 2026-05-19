Обруганный казахстанцами бренд удалил рекламу с Валей Карнавал

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Косметический бренд Sen Sulu, который был обруган казахстанцами, удалил из соцсетей рекламу с российской блогершей Валей Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). На это обратила внимание «Лента.ру».

Речь идет о рекламной кампании туши, участие в которой приняла 24-летняя инфлюэнсерша. Пользователи сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) объявили бойкот марке. В комментариях под рекламными видео юзеры вспомнили о скандальных высказываниях YouTube-блогера Антона Суворкина, который утверждал, что во время работы над клипом на песню «Вдох-Выдох» Карнавал требовала не впускать на съемочную площадку казахов. В связи с этим компании пришлось удалить публикации с девушкой.

Позже маркетолог Sen Sulu Айнур Кабельдинова опубликовала в упомянутой соцсети обращение к клиентам. Она объяснила, что сотрудничество с Карнавал было частью стратегии для продвижения бренда. Однако негативная реакция клиентов заставила компанию брать во внимание не только аналитику, но и мнения потребителей.

В ноябре прошлого года Валю Карнавал обругали в сети за скандальные высказывания о корсете.

