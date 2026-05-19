Центробанк понизил курсы валют

Банк России понизил курс доллара до 71,3 рубля

Центральный банк России (ЦБ РФ) понизил официальные курсы валют на 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк понизил курс доллара почти на рубль. Американская валюта за сутки подешевела с 72,34 до 71,29 рубля.

Также опустилась цена китайского юаня. Официальный курс валюты изменили с 10,62 до 10,45 рубля.

Сильнее прочих понизили курс евро. Валюта за сутки стала дешевле почти на 1,2 рубля. Днем ранее официальный курс составлял 84,07 рубля, на 20 мая он снизился до 82,78 рубля.

Как ранее сообщало Bloomberg, российский рубль оказался лучшей валютой в мире относительно доллара. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после того, как разгорелся ближневосточный кризис. Агентство констатировало, что с начала апреля рубль укрепился примерно на 12 процентов и дошел до отметки 72,6 за доллар. Это стало самым высоким значением с февраля 2023 года.

