12:05, 19 мая 2026Экономика

Рубль назвали лучшей валютой в мире

Bloomberg: Рубль стал лучшей валютой в мире, укрепившись на 12 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Лучшей валютой в мире относительно доллара оказался российский рубль. Об этом сообщило Bloomberg.

Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после того, как разгорелся ближневосточный кризис. Агентство констатировало, что с начала апреля рубль укрепился примерно на 12 процентов и дошел до отметки 72,6 за доллар. Это стало самым высоким значением с февраля 2023 года.

Отмечается, что крепкий рубль все больше выглядит как неотъемлемая черта современной российской экономики. Таков результат дисбаланса на финансовом рынке, вызванного санкциями, а также жесткой денежно-кредитной политики. Укрепление российской национальной валюты помогает снизить инфляционное давление, но в то же время оборачивается падением доходов экспортеров и поступлений в бюджет.

Ранее сообщалось, что 19 мая курс юаня в какой-то момент упал ниже 10,5 рубля. Это произошло впервые с 8 февраля 2023 года.

Некоторые аналитики полагают, что летом 2026 года рубль начнет заметно слабеть по отношению к доллару.

