12:47, 19 мая 2026Мир

В МИД заявили о росте рисков «лобовой сшибки» НАТО и России

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Стратегические риски «лобовой сшибки» НАТО и России возрастают. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что в странах Европы продвигается нарратив о якобы «надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности» с Россией.

«В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями», — отметил Рябков.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. Он заявил, что у НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей» российские базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.

